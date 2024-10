A quanto pare per l’utilizzatori assidui degli ad blocker sono in arrivo brutte notizie, sembra infatti che Google stia procedendo al blocco di tantissimi di questi software, nel dettaglio parliamo di estensioni per Chrome, tra i quali spicca il nome di uBlock, L’annuncio è arrivato direttamente dal creatore del software che ha spiegato come il blocco stia arrivando a causa del passaggio alle linee guida Manifest V3, le quali stabiliscono nuovi range di sicurezza per le estensioni installabili all’interno del browser di Google e alle quali il noto programma non si è ancora adattato, motivo per il quale Google ha deciso di bloccare l’estensione per tutti.

Scelta di marketing

Di conseguenza non è più possibile installare questa estensione finché non verrà adattata alle nuove linee guida, queste ultime sono molto più stringenti e allo stesso tempo limitano anche la possibilità da parte delle estensioni di filtrare i contenuti in arrivo all’interno del browser, ovviamente si tratta di una scelta di marketing di Google dal momento che la stragrande maggioranza dei suoi guadagni arriva ancora dalle pubblicità, per intenderci parliamo di svariati miliardi di dollari ogni trimestre, ecco dunque perché il nuovo set di linee guida consente il blocco degli annunci, ma non come era possibile effettuarlo precedentemente in modo da tutelare le finanze di Google.

Non a caso è presente una versione compatibile con Manifest V3, si chiama uBlock Lite, la quale come potete intuire da soli, non ha le capacità di bloccare i contenuti pari a quelle del software precedente, come se non bastasse deve essere installata manualmente dallo Store dell’estensioni e non si aggiorna automaticamente come la controparte completa, si tratta dunque di un brutto colpo per coloro che erano abituati a bloccare le pubblicità per evitare invadenti banner all’interno della navigazione dal quale difficilmente si potrà evadere e che probabilmente segnerà una volta per tutte la fine di questa pratica che ha reso a molti la navigazione decisamente molto più agevole rispetto al passato.