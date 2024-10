Samsung Galaxy A55 è lo smartphone di fascia medio-bassa che gli utenti devono subito pensare di acquistare nel momento in cui fossero interessati ad un prodotto completo, ma allo stesso tempo capace di costare decisamente meno di quanto avreste mai immaginato.

Osservandolo da vicino possiamo notare specifiche tecniche che partono da dimensioni tutt’altro che generose, se non nel peso di 213 grammi, per il resto raggiunge 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri. Il suo display è da 6,6 pollici, trattasi comunque di un Super AMOLED di ottima qualità generale, che viene supportato da una risoluzione 1080 x 2340 pixel, ed anche una densità di pixel di 390 ppi, per 16 milioni di colori.

Samsung Galaxy A55: che prezzo basso su Amazon

E’ davvero facilissimo pensare di acquistare uno smartphone risparmiando sul suo prezzo finale, infatti oggi il Samsung Galaxy A55 non verrà in nessun modo pagato 434,06 euro, bensì saranno necessari 349,80 euro per il suo acquisto, grazie alla promozione del 19% che Amazon ha applicato in automatico, ed è fruibile direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine al seguente link.

Tutti gli amanti della fotografia non resteranno per nulla delusi, essendo comunque presente un buon comparto fotografico: sono disponibili 3 sensori nella parte posteriore, di cui un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed un effetto bokeh da 5 megapixel. Il video si può registrare al massimo in 4K a 30fps, con scatti fotografici invece da 8165 x 6124 pixel, e stabilizzazione ottico/digitale. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, ed una buona durata nel corso del tempo, facilitando di molto l’utilizzo da parte del consumatore, il quale si ritrova a poter sfruttare lo smartphone per lunghe settimane, prima di dover effettivamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Tutti i dettagli sono raccolti nel link che trovate poco sopra.