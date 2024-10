Un prezzo di tutto rispetto vi attende sull’acquisto di una nuova macchina da caffè Nespresso su Amazon, in questi giorni gli utenti sono davvero felicissimi di ritrovarsi di fronte ad un’occasione che potremmo quasi definire più unica che rare. Il modello in promozione è la Inissia EN80.B, realizzata da De’Longhi, ed utilizzabile in via esclusiva con le cialde Nespresso, o compatibili.

Disponibile in più colorazioni, il prodotto presenta un serbatoio da 0,7 litri, all’interno del quale posizionare l’acqua che poi servirà per la realizzazione del caffè. Il sistema, nonché funzionamento, è decisamente semplice: basta sollevare la manovella, inserire la cialda all’interno dell’apposito alloggiamento, ed abbassarla con forza. A questo punto sarà necessario premere il corrispettivo pulsante di avvio dell’erogazione del caffè.

Macchina da caffè Nespresso: costa poco e vale tanto

Il caffè non è mai stato così economico, la macchina Nespresso, che ricordiamo è realizzata da De’Longhi, viene a costare oggi 78,99 euro, con un risparmio del 20% sul suo listino di 99 euro. Da notare una promozione molto interessante disponibile su Amazon, con la quale il consumatore può avere in omaggio 90 euro di caffè per la propria macchina appena acquistata, semplicemente completato l’ordine al seguente link.

In termini pratici, il prodotto ha un peso di 2,4kg, una potenza in watt di 1260, con spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività e possibilità di programmare manualmente la lunghezza di due tazze differenti (espresso o lungo). Le dimensioni sono tutt’altro che elevate, considerando la sola macchina, infatti, l’ingombro si aggira attorno a 32 x 23 x 12 centimetri, raggiungendo allo stesso tempo una potenza, o pressione di vapore massima, pari a 19 bar. La rumorosità, dati alla mano, si aggira attorno ai 14dB, il riscaldamento iniziale avviene in circa 25 secondi dall’accensione manuale da parte dell’utente.