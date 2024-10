L’app di messaggistica di Google, sviluppata per competere con altre soluzioni già affermate, continua a migliorare. La piattaforma, creata dal colosso di Mountain View, viene costantemente aggiornata con nuove funzionalità per garantire una migliore esperienza utente. Tra gli aggiornamenti recenti, vi è l’ introduzione di Gemini e le nuove opzioni per la personalizzazione delle reazioni e la gestione dello spam. Tutte novità che dimostrano l’impegno dell’ azienda nel rendere l’ app Messaggi sempre più efficiente e sicura. Un altro importante cambiamento riguarda l’interoperabilità con altre applicazioni di messaggistica. Oltre che il miglioramento della qualità delle immagini inviate tramite i messaggi RCS, in particolare verso dispositivi iPhone.

Google: maggiori controlli sulla visibilità del profilo e gestione della privacy

Questi continui sviluppi indicano come Google voglia continuare ad offrire una piattaforma competitiva, ricca di funzioni. Anche se sempre attenta alla protezione dei dati degli utenti. In quest’ottica, è in arrivo una nuova serie di strumenti dedicati alla privacy. I quali consentiranno una maggiore tutela delle informazioni personali e un controllo più dettagliato sulla visibilità del proprio profilo.

Nel novembre scorso, l’ azienda aveva annunciato l’introduzione dei profili su GoogleMessaggi. Una funzione che permetteva di visualizzare i dettagli di ogni account insomma. Però, alcuni problemi legati alla privacy hanno spinto a sviluppare nuove soluzioni. Attualmente, nella versione beta v20241010 di Messaggi, è in fase di test un set di tre opzioni che permettono di controllare chi può vedere il proprio nome e l’immagine del profilo.

Gli utenti potranno quindi scegliere se condividere queste informazioni solo con i contatti a cui hanno inviato messaggi. Ma anche se limitare la visibilità ai soli numeri della rubrica, oppure nascondere completamente questi dati. Queste novità non sono ancora disponibili per tutti e al momento non ci sono informazioni su una data di rilascio ufficiale. Una volta disponibili, è previsto che l’app invierà una notifica con un messaggio dedicato.