In questo periodo noi stiamo vivendo in un era dominata dalla tecnologia. I dispositivi elettronici sono di uso quotidiano e per questo si cercano di svilupparne di migliori. Molti produttori infatti oltre che alla “performance” di questi dispositivi, come telefoni, tablet, ecc… cercano di rendere sempre più piacevole migliorandone l’uso. Uno di questi produttori è Samsung, la nota azienda sud-coreana, che ha sviluppato la speciale variante del Galaxy Z Fold 6.

La nuova versione del Samsung Galaxy Z Fold 6 ha ridotto la piega dello schermo

Il lancio del Galaxy Z Fold 6 si sta sempre più avvicinando, probabilmente si potranno sentire notizie già da ottobre. Alcune fonti comunque parlano di una miglioria fondamentale apportata su questo dispositivo pieghevole della casa Sud Coreana, si parla della piega del display interno. A darci questi dettagli è il fornitore Ice Universe, dove si era espresso chiaramente in precedenza attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter). Verificando il post di Ice Universe capiamo che Samsung ha finalmente compiuto un ottimo lavoro nel nuovo dispositivo della piega sul display, come non ha mai fatto. L’insider essendo molto critico nei confronti di Samsung è stato finalmente soddisfatto del lavoro che ha svolto, specialmente confrontando quando offerto dai diretti concorrenti. Quindi la Special Edition del colosso sarà una variante dell’odierno Fold, con diversi miglioramenti applicati.

Alcuni miglioramenti riguardano il comparto fotografico, che completamente rinnovato, adotta un sensore da 200 MegaPixel, largamente utilizzato da Samsung. Inoltre si è verificata una riduzione dello spessore e della visibilità della piega del display, come già citato. Comunque il colosso ha deciso che il Galaxy Z Fold 6 Special Edition sarà limitato per un numero molto piccolo di persone, probabilmente interamente per Cina e Corea del Sud. Il pubblico occidentale per testare con mano queste modifiche comunque si vede costretto a mostrare pazienza fino al lancio del Galaxy Z Fold 7.