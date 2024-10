Soltanto qualche settimana fa il colosso sudcoreano Samsung ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone della famiglia Galaxy A in versione 5G. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Samsung Galaxy A16. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha deciso di svelare ufficialmente sul mercato anche la sua versione con supporto al 4G. Vediamo qui di seguito le novità di questa versione.

Samsung svela anche il nuovo mid-range Samsung Galaxy A16 4G

Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di presentare in veste ufficiale un nuovo device di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy A16. Questa volta, però, l’azienda lo ha svelato nella sua versione con supporto alla connettività 4G. Solo qualche settimana fa, infatti, era stata annunciata la sua versione con supporto al 5G.

A cambiare tra le due versioni troviamo in particolare la presenza della certificazione IP54 che garantisce resistenza contro acqua e polvere. Le altre caratteristiche tecniche, invece, sono pressoché le stesse tra i due modelli. Anche qui abbiamo infatti un display con tecnologia OLED. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Dal punto di vista prestazionale, anche qui troviamo a bordo il soc MediaTek Helio G99 con tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico include poi tre sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP, uno grandangolare da 5 MP e un ulteriore sensore da 2 MP. Lo smartphone può inoltre contare sulla presenza di una batteria molto capiente da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Per il momento, lo smartphone è stato presentato ufficialmente per il mercato francese e sappiamo che sarà disponibile all’acquisto a partire dal mese di novembre 2024. Vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni sul suo arrivo in Italia e sul prezzo di vendita.