Truffe phishing: cosa sono e come evitarle senza problemi

Dopo diverso tempo passato ad avere paura delle truffa, gli utenti hanno finito per abituarsi e capire quali erano realmente i messaggi pericolosi e quali invece quelli da tenere. Stando a quanto riportato, nelle ultime ore sarebbe capitato qualcosa di realmente incredibile: molte persone avrebbero ricevuto in mail e in chat un messaggio molto particolare. Si tratta di una truffa, di un inganno che è stato in grado di fregare anche i più esperti e soprattutto quelli che non avevano mai visto qualcosa del genere.

Il testo parla di una conoscenza pronta per partire, di una ragazza pronta ad intraprendere una relazione, tutto su un fantomatico sito di incontri che in realtà non esiste. Il problema è che ci sono dei link nel testo che avrebbero finito per fregare realmente gli utenti, portandogli via dati personali e soprattutto soli.

Truffa in corso con un messaggio davvero incredibile: ecco quello che sta succedendo in questi giorni

Come potete vedere, qui sotto c’è il testo che ha finito per imbrogliare tantissime persone tanto da portarle a sporgere denuncia. Il tentativo di phishing in corso è una truffa tra le più pericolose, una di quelle che finiscono per rovinare le povere persone che ci cascano. Come si può leggere, effettivamente, sembra una vera ragazza a scrivere anche con una foto allegata al messaggio. Fate quindi molta attenzione, soprattutto a non cliccare su alcun collegamento presente nel testo. Nel caso in cui doveste cascarci anche voi, vi consigliamo di contattare subito la polizia postale per evitare ripercussioni. Ecco il messaggio al completo:

“Ciao, sono Mammie, mi piacerebbe conoscerti.

Mi piace molto ingoiare sperma dolce e sicuramente non mi dispiace fare l’amore di gruppo bollente.

Se poi sei sicuro di prendermi, sarai il mio unico uomo amorevole.

Il mio nickname Mammie-juicy-108 è pubblicato su un sito di incontri.

Prova a trovarmi, chiacchieriamo.

Ti sto aspettando! Tuo, Mammie“.