Cinture di sicurezza posteriori in auto: e voi le indossate mai?

Probabilmente tanti utenti non lo sanno e quindi è per quel motivo che evitano ma indossare le cinture di sicurezza è obbligatorio sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori. A prevenirlo è l’articolo 172 del codice della strada, che peraltro obbliga anche i bambini inferiori a 1,50 m a sottostare ai cosiddetti sistemi di ritenuta.

Gli italiani però sembrano non essere assolutamente propensi a questo tipo di usanza, correndo dunque tanti rischi. La conferma è arrivata da parte di un’indagine a portata avanti proprio tra il 2022 e il 2023, con i dati che parlano chiaro: solo una persona su tre infatti quando sta sui sedili posteriori indossa le cinture di sicurezza.

Cinture di sicurezza sui sedili posteriori, ecco un’altra cattiva abitudine degli italiani

Secondo i risultati dell’indagine condotta, sembra che in auto otto persone su dieci siano solite indossare la cintura di sicurezza sui sedili anteriori. Lo stesso però normale per chi siete sui sedili posteriori, visto che tale abitudine sembra non esistere. Ci sono regioni che sotto questo punto di vista sono molto più attente. In Friuli Venezia Giulia ad esempio il 72% degli intervistati indossa le cinture posteriori, mentre in Liguria si scende al 61,4%. Scendendo e partendo dalla Campania invece solo il 9,9% afferma di farlo. È questo il risultato più basso ma non si discostano troppo Puglia e Molise rispettivamente al 14,9% e al 15,9%.

“Dal 2008 si è registrata una significativa diminuzione a livello nazionale della percentuale di persone che si mettono alla guida dopo aver consumato alcol. Il calo più marcato, rilevato tra il 2020 e il 2021, potrebbe essere attribuito alle restrizioni imposte per contenere la pandemia di COVID-19, che hanno comportato la chiusura dei locali e la riduzione delle occasioni di incontro e socializzazione, limitando così il consumo di alcol fuori casa. Questo è confermato dal fatto che, negli anni successivi, i dati sono tornati simili a quelli del 2019, in linea con le tendenze pre-pandemiche. In questo contesto, il Centro Italia ha mostrato una riduzione più rapida rispetto al Nord e al Sud“.