Vodafone lancia una nuova offerta, la Silver 5G Fire, rivolta specificamente ai clienti che decidono di passare a questo operatore da alcune compagnie selezionate. L’offerta, disponibile esclusivamente online fino al 31 ottobre, salvo proroghe o modifiche, rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi cerca un piano conveniente con l’innovativa connettività 5G.

La Silver 5G Fire di Vodafone e il suo “operator attack”

La promozione è indirizzata a utenti che provengono da operatori selezionati come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Il piano non si limita ai soli servizi di telefonia tradizionale, ma offre anche un pacchetto di dati molto generoso, con accesso alla rete 5G di Vodafone. Per aderire a quest’offerta, i clienti devono richiedere la portabilità del proprio numero da uno degli operatori inclusi nella promozione. L’elenco comprende anche 1Mobile, Lyca Mobile, Digi Mobil e Tiscali, mentre l’offerta purtroppo non è disponibile per chi proviene da semivirtuali come Ho Mobile, Kena e Very Mobile.

Vodafone ha pensato a questo piano come parte di una strategia più ampia chiamata “operator attack”, volta a sottrarre clienti alle altre compagnie. Oltre alla Silver 5G Fire, al prezzo di 6,99 euro al mese, Vodafone offre anche la Silver 5G Space, una variante disponibile a 11,99 euro al mese per clienti che arrivano da operatori come Tim, Wind Tre, Kena e Very Mobile. Questa doppia proposta mira a coprire un ampio spettro di utenti, offrendo soluzioni competitive per ogni tipo di necessità.

Per attivare la Silver 5G Fire, i nuovi clienti devono pagare un costo simbolico di 0,01 euro e il primo mese anticipato. La SIM è gratuita e i costi possono essere addebitati su credito residuo o tramite il sistema Smart Pay, che supporta pagamenti con carta di credito, conto corrente o carta prepagata. Tutti i dettagli aggiuntivi sull’offerta sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Vodafone, dove gli utenti possono anche completare l’attivazione del piano scelto.