Motorola collabora con Google per rendere ancora più interessante ed efficace l’esperienza sui suoi dispositivi. Gli utenti avranno ora a disposizione parecchie funzioni basate sull’intelligenza artificiale che permetteranno di ottenere risultati personalizzati e innovativi durante operazioni come la ricerca sul web o l’editing di foto.

Gemini Live, Magic Editor e Cerchia e Cerca sono alcune delle novità annunciate da Motorola, che si impegna al fine di garantire una qualità impeccabile e al passo coi tempi, ponendosi così all’altezza dei rivali grazie agli strumenti all’avanguardia offerti da Google.

Motorola annuncia l’arrivo di nuove funzioni AI sui suoi dispositivi

Gemini, l’assistente AI di Google, approda anche sugli smartphone Motorola. Grazie a Gemini Live gli utenti potranno dar sfogo alla loro fantasia avviando conversazioni decisamente realistiche e intuitive, tramite le quali poter ricevere consigli su argomenti interessanti o durante la preparazione di eventi importanti. Basterà accedere all’app Gemini, che sarà preinstallata sul display esterno di alcuni smartphone Motorola come il Razr+, e avviare una conversazione per richiedere, ad esempio, suggerimenti su come affrontare al meglio un colloquio di lavoro o un esame universitario. L’assistente sarà in grado di comprendere il linguaggio verbale e rispondere in maniera efficiente dando vita a delle vere e proprie conversazioni.

Anche l’app di messaggistica si fa più interessante grazie a Google Messages, che accoglie il supporto per RCS. Sarà possibile personalizzare le chat, inviare foto e video di alta qualità e tanto altro.

Cerchia e Cerca renderà poi dinamiche le ricerche sul web permettendo agli utenti di ottenere informazioni senza dover abbandonare l’app su cui si trovano. Basterà un tocco, un cerchio o un’evidenziazione dell’oggetto su cui si intende effettuare la ricerca per ottenere i risultati. La funzione permette di ottenere informazioni anche sui brani musicali ascoltati cliccando a lungo sul tasto Home dello smartphone.

La funzione che potrebbe, più di tutte le altre, incuriosire gli utenti è Magic Editor, l’AI generativa di Google che permette di personalizzare le foto in maniera sofisticata, consentendo di modificare lo sfondo o alcuni elementi dall’immagine che, grazie a Gomma Magica, potranno anche essere eliminati con un solo tocco.