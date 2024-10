Motorola Moto G84 vuole essere lo smartphone che gli utenti si ritrovano ad acquistare nel momento in cui sono alla ricerca della migliore soluzione per quanto riguarda un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole, infatti con una spesa di poco superiore ai 200 euro è possibile ricevere in cambio prestazioni molto interessanti.

Il prodotto dispone di un display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+, le cornici sono sottilissime, ed allo stesso tempo lo schermo è completamente piatto, così da fare contenti i puristi del genere. Il processore resta essere un octa-core molto interessante, con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD). Il tutto viene affiancato da un comparto fotografico di tutto rispetto, se considerate che a questo punto sono presenti due sensori: un principale da 50 megapixel ed un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel.

Motorola Moto G84: 5G e prezzo bassissimo

Sconto davvero da non perdere in questi giorni sull’acquisto di Motorola Moto G84, dovete sapere che lo stesso prodotto sarebbe in listino a 299 euro, ma con la promozione messa a disposizione da Amazon, la spesa viene ridotta del 31%, così da arrivare a poter investire solamente 207,78 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine lo potete completare qui.

Il sistema operativo di base è android 13, con pochissima personalizzazione grafica, infatti l’esperienza che gli utenti si ritrovano a poter godere è quella di Android stock, fruendo anche di certificazione IP52 per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, con cover inclusa nel prezzo per poterlo utilizzare sin da subito, e non doverla acquistare ad un prezzo aggiuntivo. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W, più che bilanciata per la fascia di prezzo di posizionamento e non solo.