Le ultime novità su Google Foto indicano un futuro ricco di aggiornamenti interessanti. Tra le innovazioni principali, due sono state scoperte attraverso del codice sorgente dell’app. Mentre una novità relativa alla tecnologia Ultra HDR è già stata confermata e il suo rilascio è in corso. In particolare, si è ipotizzato un possibile restyling della sezione “Ricordi”. La quale potrebbe essere rinominata “Timeline”. Non si tratterebbe però di un semplice cambio di nome. Infatti, nel codice dell’ultima versione dell’app sono ancora presenti riferimenti alla denominazione “Ricordi”. Suggerendo così che il cambiamento potesse andare oltre la semplice apparenza. La nuova funzionalità potrebbe quindi rappresentare un’evoluzione nel modo in cui Google Foto gestisce i contenuti personali degli utenti.

Google Foto: un lettore video rinnovato e funzionalità avanzate

Nel frattempo, una modifica ufficialmente annunciata riguarda la possibilità di intervenire sulle immagini in Ultra HDR senza comprometterne la qualità. Questa funzione, già disponibile sui dispositivi Pixel 8, consente di apportare modifiche più complesse rispetto a quelle precedenti. Come il semplice ritaglio o la rotazione delle immagini. In passato, ciò causava la loro conversione in formato SDR. Ma ora grazie al machine learning, non è più necessario.

Un’altra novità interessante riguarda il lettore video integrato in Google Foto. Analizzando il codice dell’app, è stata rilevata la presenza di un’interfaccia più moderna e funzionale. Tra le modifiche previste, troviamo una nuova disposizione dei controlli principali. Come volume, pausa e ripeti, posizionati ora sotto il video. In più, sarà introdotta una barra di ricerca rinnovata, che permetterà di scorrere rapidamente attraverso il contenuto del video con un semplice tocco. Altra aggiunta interessante è la possibilità di avanzare o retrocedere di cinque secondi nella riproduzione con un doppio tocco ai lati del video.

Questi cambiamenti suggeriscono un miglioramento complessivo dell’esperienza d’uso generale. In quanto rende Google Foto sempre più versatile e adattabile alle nuove tecnologie.