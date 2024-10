WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, continua a migliorarsi. In che modo? Aggiungendo nuove ed interessanti funzionalità. Nella sua ultima versione per iOS, la 24.20.78, vengono introdotte diverse novità. Le quali riguardano soprattutto la riproduzione dei video all’interno dell’applicazione. Una delle principali innovazioni è la possibilità di regolare la velocità di riproduzione dei filmati fino a 1,5x o 2x. Una funzione già presente per i messaggi vocali. Ciò permetterà di risparmiare tempo nella visualizzazione dei contenuti. Specialmente per coloro che si trovano a gestire un elevato numero di messaggi video. Insomma si tratta di un’opzione particolarmente utile per chi usa WhatsApp per lavoro o per seguire gruppi di discussione.

WhatsApp su iPad: l’attesa continua

Un’altra novità interessante di WhatsApp riguarda l’introduzione della modalità “picture-in-picture”. Essa consentirà di ridurre il video in una piccola finestra fluttuante sullo schermo. Così da permettere agli utenti di continuare a visualizzare il filmato senza dover interrompere le conversazioni in corso. Tale funzione è pensata per migliorare la multitasking experience. In quanto rende possibile la gestione di più attività contemporaneamente all’interno dell’app.

Le nuove opzioni non sono però ancora disponibili per tutti. Poiché il loro rilascio sarà graduale nelle prossime settimane. I clienti iOS dovranno quindi attendere l’aggiornamento sui propri dispositivi. Mentre le novità su iPhone sono già in fase di distribuzione, gli utenti iPad restano ancora in attesa di una versione dedicata. L’anno scorso era stata rilasciata una versione beta per alcuni, ma da allora il progetto sembra essersi fermato. Le ragioni di questo ritardo non sono chiare. Potrebbero esserci problemi tecnici legati all’ottimizzazione dell’app per tablet o semplicemente una mancanza di priorità da parte dell’azienda.

Per ora quindi non ci resta che attendere ulteriori sviluppi o annunci da parte di Meta riguardo a questo progetto. Rimane da vedere se il colosso dei social network deciderà di accelerare i lavori per portare finalmente WhatsApp anche su altri device.