Il 17 ottobre 2024, Google ha avviato il lancio della nuova versione di GoogleShopping. Piattaforma disponibile inizialmente negli Stati Uniti sia per desktop che per dispositivi mobili. Il rinnovamento non si limita solo a un aggiornamento grafico. Ma introduce una serie di nuove funzionalità. Molte di esse sono basate sull’intelligenza artificiale e promettono di migliorare notevolmente l’esperienza di ricerca e acquisto online. Il logo, che un tempo raffigurava un cartellino del prezzo nei colori del marchio, ora è stato sostituito da un’icona più moderna. Ovvero una borsa da shopping dai tipici colori di Google. Al centro vi è poi uno spazio bianco simile a una scintilla, simbolo del progetto Gemini, completata da un manico blu.

Google Shopping: potenziamento con l’AI, ricerche più mirate e consigli personalizzati

Gli utenti possono accedere a Google Shopping digitando l’URL del sito o cercando un prodotto sul motore di ricerca per poi cliccare sulla scheda Shopping. Il sito presenta nuove icone e animazioni nella sua versione web. Un cambiamento che rende l’interfaccia più accattivante e intuitiva. La vera innovazione però si percepisce nell’interazione e nell’efficienza delle ricerche. Proprio grazie alle novità apportate dall’AI.

Una delle novità più importanti introdotte nella nuova versione della piattaforma è, come già detto, l’uso dell’intelligenza artificiale. Destinata a migliorare e personalizzare l’esperienza di ricerca. Quando si inserisce una query, come ad esempio “giacca invernale da uomo”, l’AI genera una serie di informazioni che evidenziano i fattori principali da considerare. Come la resistenza all’acqua o la protezione dal vento. Questi suggerimenti rendono la scelta più mirata e consapevole. In quanto fornisce consigli specifici basati sulle esigenze delle persone e sulle caratteristiche del prodotto.

L’IA non si limita però a prodotti generici. Ma è in grado di offrire suggerimenti ancora più dettagliati per ricerche specifiche. Infatti è possibile trovare una sezione chiamata “Migliori consigli“. Qui vengono suggeriti i prodotti in linea con le indicazioni appena fornite.