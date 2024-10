Se avete desiderio di cambiare la promozione che avete a bordo del vostro numero di telefono, indubbiamente un operatore da prendere In considerazione è rappresentato da Kena mobile, il provider dei colori a tinte gialle è uno dei più rinomati in Italia dal momento che vanta una storia decisamente gloriosa fatta di promozioni che hanno soddisfatto le esigenze letteralmente di tutti gli utenti.

Il merito va alle promozioni che ogni mese Kena si occupa di rinnovare e aggiornare agli standard del tempo corrente, non a caso ogni mese il catalogo viene rinvigorito con nuove possibilità pensate per attrarre tutti gli utenti con costi decisamente competitivi e ben stratificati per accontentare le esigenze di tutti quanti.

Ovviamente per l’arrivo dell’autunno Kena non si è smentita e ha seguito la propria politica, ecco dunque che ha proposto una nuova promozione pensata apposta per questo momento e che offre delle caratteristiche davvero vantaggiose, scopriamo insieme di cosa si tratta e il prezzo mensile.

Giga come foglie d’autunno

La promozione in questione come potete leggere è dedicata all’autunno e offre a soli 6,99 € al mese ben 130 GB di traffico dati in 4G che possono essere incrementati a 230 nel caso decidiate di attivare il servizio di ricarica automatica, come se non bastasse, sono inclusi minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti i numeri, a rendere la promo decisamente più accattivante e competitiva ci pensa poi il fatto che Kena regalerà il primo mese di rinnovo, dunque il secondo mese di promozione sarà completamente gratuito e non dovrete pagare nulla.

Se siete interessati tutto quello che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di Kena mobile e attivare la promozione direttamente dalla piattaforma dedicata a quest’ultima, bastano pochi clic per accedere ed effettuare tutta la procedura che vi consentirà poi di utilizzare la promozione fin da subito.