Amazon è sempre pronta ad abbassare al massimo i prezzi di vendita dei migliori prodotti, ecco quindi che non bisogna stupirsi nel momento in cui vediamo una promozione che viene applicata direttamente su una smart TV TCL, tra le più richieste in circolazione.

Il modello di cui vi parliamo è la 32SF540, una smart TV da 32 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione FullHD, con pieno supporto all’HDR e HLG. Viene a tutti gli effetti definita una Fire TV, perché al suo interno è possibile trovare il sistema operativo di Amazon, che garantisce una buona resa audio, data la presenza di Dolby Audio e DTS Virtual:X.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, ed anche regali con prodotti gratis, andandovi ad iscrivere a questo canale Telegram dedicato.

Smart TV TCL: la promozione Amazon è da pazzi

Una spesa davvero ridottissima per l’acquisto di una smart TV complessivamente di ottimo livello, gli utenti che vogliono davvero risparmiare, possono investire per l’acquisto 169 euro, contro i 199 euro di listino, approfittando di uno sconto del 15%. L’ordine è da completare premendo qui.

Una delle caratteristiche principali del televisore in oggetto riguarda le cornici davvero sottilissime, talmente minime da quasi scomparire alla vista, con una base di appoggio sulla superficie posta ai lati del televisore, così da lasciare tutto lo spazio necessario al centro per il posizionamento di praticamente tutto ciò che si desidera. Parlando invece di dimensioni, gli utenti si ritrovano a poter affrontare il tutto con 71,6 x 46,7 x 18 centimetri. All’interno della confezione sarà possibile trovare il necessario per il funzionamento, quale è rappresentato dal televisore ed il piccolo telecomando ad infrarossi, per il controllo da remoto (sono incluse anche le pile per il corretto funzionamento, in genere hanno una durata/autonomia di diversi mesi, prima di ricorrere al cambio delle stesse). La spedizione viene gestita direttamente da Amazon.