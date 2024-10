I prezzi su Amazon sono sempre più bassi e convenienti, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare la Logitech G G413, una tastiera meccanica da gaming, completamente retroilluminata, che offre ottime prestazioni dietro la richiesta di pagamento relativamente ridotta.

Il modello nasce per essere utilizzato solamente in versione cablata, ciò sta a significare che non integra una batteria, e non può essere utilizzato se non collegato fisicamente ad una presa USB-A. L’altro lato della medaglia, per una situazione di questo tipo, è chiaramente la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi in commercio, a prescindere che sia Windows, macOS, o anche i comunissimi Android e iOS.

Amazon offre un prezzo bassissimo sulla tastiera Logitech

L’utente interessato all’acquisto di questa tastiera Logitech, deve prima di tutto sapere che di base il suo listino sarebbe di 84,99 euro, una cifra di tutto rispetto, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di abbassare del 43%, per arrivare così a spendere in finale solamente 48,29 euro. Per acquistarla vi dovete collegare qui.

Realizzata nel giusto mix tra metallo e plastica, presenta keycaps realizzati in PBT resistenti al calore e all’usura, molto resistenti anche in termini di utilizzo sul lungo periodo. Il rollover è a 6 tasti con anti-ghosting, per prestazioni sempre più affidabili rispetto alle tastiere tradizionali, con controlli multimediali integrati con tasto FN (ben dodici, ed anche personalizzabili). La versione attuale è ridotta, se interessati dovete sapere che può essere eventualmente acquistata Full size con 104 tasti, ma ovviamente ha un prezzo differente da quello mostrato a schermo all’interno del nostro articolo. Non manca una buonissima illuminazione a LED singolo, bianca, nella parte posteriore dei tasti e della tastiera stessa, con orientamento verso sud per una migliore visione.