Gli utenti che sempre hanno desiderato una smart TV Samsung, oggi finalmente potranno soddisfare perfettamente le proprie aspettative, con la promozione che è possibile trovare attiva su Amazon, che prevede appunto l’acquisto del modello QE55S85DAEXZT, nella sua variante appunto da 55 pollici di diagonale.

Il modello, lanciato nel corso del 2024, quindi recentissimo, prevede un processore NQ4 AI Gen2 a muovere il tutto, con Q-Symphony & Dolby Atmos, ma anche Gaming Hub, e la possibilità di raggiungere la massima risoluzione in 4K con upscaling AI. Il televisore sfrutta tecnologia OLED, riuscendo quindi a raggiungere una grandissima precisione ed affidabilità nel rispetto della gamma cromatica.

Smart TV Samsung: che promozione oggi su Amazon

Tutti potrebbero volere un televisore OLED di Samsung, una bellissima smart TV che finalmente è stata fortemente scontata da Amazon, sino a raggiungere livelli inediti ed eslcusivi. Il prodotto di base avrebbe un costo di 1699 euro, ma solamente in questi giorni la spesa è stata ridotta del 41%, cosicché il consumatore si ritrovi a risparmiare quasi 700 euro, per arrivare a spendere soli 998,99 euro. Effettuate l’ordine al seguente link.

In termini dimensionali il televisore è perfettamente allineato con gli standard del momento, raggiungendo per la precisione 122,6 x 23,5 x 77,4 centimetri, con cornici sottilissime che offrono una piacevole sensazione di infinity display, oltre che di modernità, rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il funzionamento, tra cui il telecomando per il controllo da remoto, il cavo di alimentazione ed il manuale di istruzioni. Con OTS Line, gli utenti potranno godere di audio surround 3D sincronizzato con l’azione, il che permetterà di raggiungere esperienza sono immersiva, senza avere necessariamente il bisogno di acquistare una soundbar da utilizzare a parte.