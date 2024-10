Dopo il recente attacco che ha colpito i sistemi di Casio, l’azienda fatica ancora ad effettuare un completo ripristino. Secondo quanto riferito dai rappresentanti della società, molti server sono stati resi inutilizzabili. Ciò è dovuto all’attacco ransomware. I responsabili sono intervenuti disconnettendo dalla rete i sistemi ed evitare che il danno potesse diffondersi maggiormente.

Alcuni esperti e i ricercatori hanno affermato che l’attacco verso Casio è stato portato avanti da un gruppo di hacker affiliati al governo russo. Formalmente però l’impresa è stata rivendicata da un gruppo che si è definito “Underground”. Secondo i ricercatori, invece, si tratta di uno pseudonimo di un’unità ritenuta responsabile di diversi attacchi sostenuti dal Cremlino.

Casio è alle prese con le conseguenze dell’attacco

Tale situazione ha causato una serie di problematiche. In particolare, l’azienda è stata protagonista di una serie di disservizi riguardo gli ordini di clienti e fornitori e le spedizioni per i rivenditori. Per quanto riguarda l’evasione degli ordini è importante evidenziare che il problema riguarda per lo più i clienti giapponesi.

Lo Store ufficiale dell’azienda giapponese presenta attualmente un avviso che fa riferimento a potenziali ritardi. Ciò viene mostrato solo nella sezione giapponese del sito. Mentre per quanto riguarda la versione dedicata all’Europa (e all’Italia) e all’America sembra tutto procedere per come al solito.

Tale situazione è giustificabile ipotizzando che i magazzini delle diverse regioni all’estero sono ancora riforniti. Considerando ciò è però ipotizzabile che presto i problemi potrebbero presentarsi che in altre aree oltre il Giappone. Tutto dipende da Casio e dal tempo necessario per risolvere completamente la situazione.

Al momento l’azienda giapponese non ha rilasciato informazioni utili riguardo le tempistiche per un ripristino totale dell’operatività. Sarà dunque necessario attendere maggiori aggiornamenti per capire quale sarà la tendenza seguita. In ogni caso, la priorità per Casio è quella di garantire un massimo livello di protezione per tutti gli utenti.