Uno degli operatori telefonici che sicuramente dovreste prendere in considerazione se avete intenzione di attivare una nuova promozione sul vostro smartphone è senza alcun dubbio Very Mobile, il provider verde infatti è una delle migliori scelte disponibili in Italia dal momento che valuta una storia decisamente positiva fatta di promozioni che hanno soddisfatto migliaia di utenti ogni giorno.

L’operatore in questione come tutti gli altri, mira a ottenere una buona fetta di mercato con nuove promozioni ogni giorno, ecco dunque perché ogni mese si impegna a rinnovare il proprio catalogo con promozioni mirate ad offrire tutto il necessario per un’esperienza d’uso senza alcun dubbio soddisfacente e completa.

Questa volta però, il provider ha deciso di sorprendere tutti gli utenti con una promozione in grado di garantire ben 150 GB di traffico dati a meno di sei euro al mese, scopriamo i dettagli insieme e che cosa offre.

5,99 euro al mese per tutto

La promo in questione E una formula tutto incluso che garantisce 5,99 € al mese 150 GB di traffico dati in connettività 4G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti, il pezzo forte dell’offerta è rappresentato però dal fatto che i primi due mesi saranno completamente gratuiti e non richiederanno nessun costo di rinnovo, come se non bastasse il costo di attivazione e della Sim sarà pari a zero, l’unico vincolo è rappresentato dal fatto che questa promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da determinati operatori virtuali, sul sito ufficiale della promo è presente l’elenco completo in modo tale da vedere se anche voi siete nelle condizioni di attivarla.

Nel caso foste interessati a questa promozione, vi suggeriamo di procedere immediatamente all’attivazione dal momento che quest’ultima scadrà tra due giorni, dunque esattamente lunedì non sarà più disponibile all’attivazione, un vero peccato, dal momento che si tratta di una promo davvero conveniente e competitiva.