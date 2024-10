Kena Offerta autunnale: 230 Giga a meno di 7 euro al mese

Ci sono tantissime promo in giro questo mese, ma una vince su tutte stracciandole completamente a mani basse. È arrivata l’offerta d’autunno di Kena Mobile e sembra proprio una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Avrai un mare di 230 Giga a disposizione per navigare quanto vuoi! Sai che non è l’unico vantaggio? Sono compresi anche minuti illimitati ed il tutto è a un prezzo che sembra quasi una magia. Pagherai appena 6,99 euro al mese. Ma non è finita qui. Il primo mese è GRATIS. Hai capito bene, gratis!

Perché accontentarsi di pochi giga quando puoi avere una promo Kena così speciale a un prezzo stracciato? E se attivi il servizio di Ricarica Automatica, Kena ti premia con altri 100 Giga in più, portando il totale a 230. Altrimenti, sono sempre 130 Giga mensili inclusi. Cosa c’è da aggiungere? Ah, sì! Anche il costo di attivazione è quasi un regalo. Dovrai sganciare appena 3 euro che possono essere azzerati se decidi di fornire i consensi commerciali.

Connessione super e attivazione extra facile con Kena Mobile

Kena Mobile si appoggia sulla rete 4G di TIM, una delle migliori in Italia, garantendoti una connessione stabile e veloce ovunque ti trovi grazie ad una copertura eccezionale. Ti piace viaggiare? Navigherai senza problemi anche in Europa! Come? Grazie ai 7,5 GB dedicati proprio per l’estero. E c’è di più! La tua SIM supporta anche il servizio VoLTE! Avrai sempre chiamate di qualità super cristalline che si poggiano direttamente su rete 4G.

L’attivazione? Facilissima! Puoi farla direttamente online, senza stress. Non solo per chi vuole un nuovo numero, ma anche se decidi di portare il tuo vecchio numero da operatori come Iliad, ho., Fastweb, Poste e tanti altri MVNO. Insomma, un’offerta così completa, ad un prezzo talmente basso davvero raramente raramente. Sei pronto a cambiare finalmente gestore e goderti un pacchetto pieno di giga passando al meglio con Kena? Per sapere tutto ciò che vuoi ti basta andare direttamente sul sito del gestore.