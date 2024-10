Xiaomi è una realtà che produce e commercializza prodotti elettronici capaci di abbracciare moltissime categorie merceologiche, tra i tanti a disposizione del pubblico possiamo trovare anche robot aspirapolvere, come lo Xiaomi Robot Vacuum S12. Il modello raggiunge una potenza massima di aspirazione di 4000Pa, con spazzola nella parte inferiore che è perfetta anche per gli utenti con animali all’interno della propria abitazione.

L’autonomia, conti alla mano, può raggiungere al massimo 130 minuti di utilizzo continuativo, con navigazione LiDAR, data la presenza della torretta nella parte superiore, e duplice funzione: di aspirazione e di lavapavimenti. A differenza di altri modelli, ben più costosi, in questo caso non è prevista una stazione di svuotamento automatico, o anche con contenitori per il lavaggio dei panni, lo svuotamento e la sostituzione dovrà avvenire completamente a mano.

Amazon: ecco lo sconto sull’aspirapolvere robot

Lo Xiaomi S12, robot aspirapolvere di ultima generazione, riesce a garantire prestazioni più che bilanciate, ad un prezzo comunque tutt’altro che impossibile o irraggiungibile per il pubblico. Dovete infatti sapere che di base avrebbe un costo di 359 euro, ma che allo stesso tempo è stato ridotto del 55%, così da arrivare a spendere solamente 159,99 euro, sempre con spedizione a domicilio gratuita effettuata da Amazon, e garanzia della durata di 24 mesi. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Il sistema di controllo del device si sdoppia in due parti: sia tramite il pulsante fisico posto nella parte superiore, con il quale avviare o interrompere la pulizia, ma anche con l’applicazione mobile dedicata, tramite la quale l’utente può anche seguire la mappatura della casa, impostare i nomi alle stanze, scegliere quali aree pulire, programmare le operazioni di pulizia oppure scegliere tra le 4 modalità disponibili, così da avere sempre tutto sotto controllo ea portata di mano.