Le cuffie Sony sono da sempre le più richieste e desiderate dal pubblico, proprio perché l’azienda nipponica è sinonimo di assoluta qualità in ambito audiovisivo, tra i tanti modelli che la stessa ha messo sul mercato, possiamo trovare le Sony WH-CH720N, cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore, che oggi risultano essere super scontate su Amazon.

Il modello è realizzato quasi esclusivamente in plastica, nella sua intelaiatura, con parti gommate al di sotto dell’archetto e sui padiglioni auricolari; l’ergonomia è molto buona, possono essere indossate anche per un lungo periodo, senza arrecare particolare fastidio, anche grazie ad una autonomia complessiva di 35 ore, data la presenza di una batteria integrata, con supporto alla ricarica rapida.

Sony: le WH-CH720N sono in promozione su Amazon

Occasione da non perdere per gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, proprio perché le cuffie Sony WH-CH720N possono essere vostre ad un prezzo davvero ridicolo: basteranno 69 euro per il loro acquisto, quando in realtà, di listino, andrebbero a costare anche più di 100 euro. Le potete ordinare al seguente link.

Sono cuffie, come vi abbiamo anticipato, con Tecnologia Dual Noise Sensor e processore V1, per riuscire ad adattare perfettamente il suono all’ambiente in cui si sta ascoltando la musica, anche se è possibile regolare il tutto manualmente tramite l’applicazione dedicata. La connessione multipoint, invece, è fondamentale per riuscire a collegare due dispositivi in contemporanea: ad esempio potete pensare di ascoltare la musica dal tablet, ed allo stesso tempo rispondere alle chiamate dallo smartphone, sempre senza scollegare le cuffie. Un prodotto completo e funzionale, almeno per la propria fascia di prezzo, che viene commercializzato ad un prezzo più che bilanciato, anche sottodimensionato rispetto alle prestazioni offerte.