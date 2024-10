Molti sono i giochi che entreranno a far parte del mondo del gaming tra pochi mesi, ma si sono riscontrati soprattutto dei problemi con un gioco per Playstation.

Quest’ultima deve fare i conti con un videogioco in precisione, il quale ha portato il rimborso.

Playstation, si parla di rimborso?

Anche se vogliamo che la maggior parte delle cose vanno con il piede giusto, anche nel mondo dei videogiochi non è così. Infatti si deve combattere costantemente con prodotti davvero complessi che hanno delle aspettative davvero alte sul proprio conto.

Molto importante è che il titolo in questione non abbia dei problemi ad essere eseguito sugli hardware a cui è dedicato. Portando questo discorso sulla parte delle console risulta molto facile fare questo processo visto che Playstation con PS5 non riscontra attualmente problemi. Il discorso cambia quando andiamo ad interpellare i computer da gaming o gli smartphone, i quali hanno molte configurazioni e impostazioni.

Tutti questi motivi sono delle valide motivazioni per comprendere il perché un videogioco sia talmente difficile da gestire, però ancora non si sono fatti i conti con la parte legale del prodotto. Parte che riguarda anche gli accordi di distribuzione ed i permessi per distribuire il suddetto prodotto argomento molto interessante per Playstation.

Questo è quello che è accaduto per un videogioco davvero importante. Si sta parlando di uno shooter isometrico con un gameplay davvero spettacolare. Parliamo di Hotline Miami 2. Il gioco in questione è stato introdotto sul mercato e venduto sul Playstation Store per un anno in Australia. In seguito c’è la sua bocciatura perché ritenuto eccessivo dalle autorità locali.

Solo ora che Playstation si è accorta dell’errore ed ha inserito il titolo per il mese di ottobre nella raccolta mensile per chi è abbonato a Premium o Extra. Il videogioco non sarà disponibile in Australia e sarà accompagnato da un relativo rimborso per tutti gli utenti che sul territorio australiano hanno acquistato il titolo.