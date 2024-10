YouTube da tempo sta iniziando sempre di più a puntare sugli Shorts, i video brevi presenti sulla piattaforma in stile TikTok. Sta per arrivare una significativa modifica all’interfaccia utente proprio di questi ultimi, si tratta dell’introduzione di un pulsante “Salva” che, però, va a sostituire un altro elemento degli odierni video, reputato da molti non importante, il pulsante “Non mi piace”.

YouTube Shorts: pronti ad aggiornarsi con grandi cambiamenticamb

Questa scelta mira a semplificare il processo di salvataggio dei video Shorts che gli utenti desiderano rivedere in seguito. YouTube ha chiarito con una nota il punto in questione.

“Per rendere più facile salvare gli Shorts che ami, a cui vuoi tornare o che desideri guardare più tardi, stiamo sperimentando un pulsante ‘Salva’ nel player degli Shorts. Se fai parte del gruppo di test, vedrai l’icona ‘Salva’ che potrai utilizzare per salvare gli Shorts in una playlist nuova o esistente. Per fare spazio al pulsante Salva, abbiamo riorganizzato il menu del player degli Shorts.”

Sarà curioso vedere come cambierà l’algoritmo dopo questa novità, l’aggiunta del pulsante “Salva” in primo piano potrebbe incoraggiare gli utenti a creare più playlist e a interagire maggiormente con i contenuti che apprezzano. Inoltre bisogna considerare la natura effimera degli Shorts, infatti grazie ad un modo rapido per salvare i video migliorerà di gran lunga l’esperienza degli utenti nella piattaforma.

Il pulsante “Non mi piace” non scomparirà del tutto, da adesso sarà nascosto all’interno del menu a tre punti. La sua rimozione dalla pagina principale potrebbe influenzare la capacità degli spettatori di fornire feedback negativi ai video che vedono, rendendo più difficile per l’algoritmo capire cosa piace alle persone e cosa no. Proprio perché in passato ha sempre giocato un ruolo cruciale nell’aiutare YouTube a comprendere le preferenze degli utenti.

La nuova versione di Youtube dove è integrata questa modifica è ancora in fase di test, con solo un gruppo limitato di utenti che possono usarla. Bisognerà ancora aspettare prima di poterla valutare, ma soprattutto per vederne il risultato e verificare se questa scelta ha effettivamente pagato.