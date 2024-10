Boeing sta vivendo un anno molto complicato soprattutto per le ultime decisione che intende prendere per risollevare la società. Dato che i guadagni non sono poi così soddisfacenti, l’ azienda ha deciso di licenziare il 10% della forza lavoro in modo da risollevare la società. Per rimanere in una posizione di spicco Boeing ha deciso di apportare dei cambiamenti strutturali che possano offrire ai clienti sempre il massimo dell’ affidabilità nel settore aeromobile.

Per il momento sembra che la società abbia intenzione anche di modificare delle date di consegne di nuovi aerei che dovevano essere realizzati e venduti entro questi anni. L’ azienda si vuole concentrare sulle azioni veramente importanti e vuole eliminare tutto quello che non porta alcun miglioramento. Il solo modo di garantire efficienza e prestazioni importanti è integrare quante più risorse possibili e non disperderle per delle piccole situazioni dell’ azienda.

Boeing, cambiamenti all’ interno della società

Per migliorare l’ efficienza e non perdere altre risorse, Boeing ha pensato di tardare le consegne del Boeing 777X previste quindi per il 2026. La produzione e la consegna dei 767 Freighter entro il 2027 e ulteriori perdite nel settore BDS. Con queste nuove posizioni prese dall’ azienda, potrebbero subentrare delle decisioni per migliorare la forza lavoro che colpiranno dipendenti e manager. Questa decisione arriva durante uno sciopero iniziato a metà settembre a cui hanno partecipato 33.000 dipendenti. Un altro episodio che colpisce duramente l’ azienda è il patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia USA dichiarandosi colpevole di frode penale riguardo agli incidenti dei 737 Max 8. Inoltre la Starliner è atterrata sulla Terra senza astronauti poiché dovranno aspettare febbraio 2025 per il rientro.

Quest’ anno per Boeing è stato veramente complicato data la presenza di una serie di eventi che hanno messo in discussione le capacità che ha da offrire questa azienda. Ma trovando delle soluzioni che mettono d’ accordo tutti i membri della società americana presto saprà rialzarsi da queste situazioni.