Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’imminente addio di numerosi videogiochi dal catalogo dei videogiochi disponibili per PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Questo, però, è dovuto al fatto che ora l’azienda ha aggiornato questo catalogo, portando tanti nuovi titoli di rilievo. In queste ore, infatti, sono stati rivelati i nomi di questi videogiochi in arrivo per il mese di ottobre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, annunciati i giochi di ottobre 2024

Nel corso delle ultime ore il colosso giapponese Sony ha annunciato ufficialmente i nomi dei videogiochi che entreranno di diritto nel catalogo dei giochi dei piani in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Premium. Tra i videogiochi che saranno introdotti questo mese ci sono diverse novità. Arriveranno nel catalogo alcuni videogiochi VR e anche alcuni classici PS One molto amati dai videogiocatori di tutto il mondo, come ad esempio il tanto amato Dino Crisis. Vediamo qui di seguito tutti i titoli.

• Dead Island 2 | sia su PS4 sia su PS5

• Two Point Campus | sia su PS4 sia su PS5

• The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | sia su PS4 sia su PS5

• Gris | sia su PS4 sia su PS5

• Return to Monkey Island | su PS5

• Ghostbusters: Spirits Unleashed | sia su PS4 sia su PS5

• Firefighting Simulator The Squad | sia su PS4 sia su PS5

• Overpass 2 | su PS5

• Tour de France 2023 | sia su PS4 sia su PS5

• Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | su PS4

• The Last Clockwinder | su PS VR2

• Dino Crisis | sia su PS4 sia su PS5

• Siren | sia su PS4 sia su PS5

• R-Type Dimensions EX | su PS4

Insomma, si tratta di tantissimi nuovi titoli che renderanno sicuramente felici tutti i videogiocatori e che va così a giustificare l’uscita di scena dal catalogo in questo mese di 13 precedenti titoli.