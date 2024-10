Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy Book4 Ultra, il top di gamma dei notebook dell’azienda sudcoreana, è fortemente scontato rispetto al suo listino di più di 3600 euro, infatti in questi giorni Amazon ha attivato una promozione che potrebbe facilitare l’acquisto da parte del pubblico.

Il risparmio è tantissimo, ma prima di parlare di spesa, cerchiamo di capire cosa si nasconde nella scheda tecnica dello stesso dispositivo: display Dynamic AMOLED 2X completamente touchscreen da 16 pollici, capace di raggiungere una risoluzione elevatissima, un rispetto della gamma cromatica più unico che raro, e soprattutto supportato dalla presenza di un incredibile processore di ultima generazione. Stiamo parlando di Intel Core Ultra 9, octa-core ad alte performance, con 32GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD (almeno nella versione attualmente in promozione).

Ricordatevi del canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, dove vi aspettano prodotti e codici sconto gratis in regalo per i soli iscritti.

Samsung Galaxy Book4 Ultra: un prezzo incredibile su Amazon

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy book4 Ultra, vi possiamo dire essere finalmente arrivato, tutto questo grazie ad una incredibile promozione di casa Amazon, che prevede la possibilità di mettere le mani sul prodotto di cui vi stiamo parlando, ad un prezzo finale di 2929 euro. A prima vista la cifra potrebbe apparire ancora elevata, ma dovete comunque considerare che di base sarebbe in commercio a 3699 euro, di conseguenza poter risparmiare quasi 700 euro sul suo listino è un qualcosa assolutamente da prendere in considerazione. Effettuate l’ordine qui.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, senza alcuna personalizzazione grafica o software particolari effettivamente installati. Il prodotto è realizzato in metallo con finitura di assoluto pregio e qualità, la scheda grafica dedicata, quindi non integrata sulla scheda madre, è la NVIDIA RTX 4070 con 8GB, un must have per gli amanti del gaming, ma anche per coloro che vogliono prestazioni al top.