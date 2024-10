Apple iPhone 15 resta uno degli smartphone più richiesti e desiderati da parte del pubblico, un dispositivo che fa di tutto per soddisfare le incessanti richieste di prestazioni da parte degli utenti, con la sua capacità di mettere a disposizione performance di alto livello, anche se allo stesso tempo richiede una spesa superiore al normale. Fortunatamente nell’ultimo periodo Amazon ha deciso di ridurla notevolmente, mettendo subito a disposizione uno sconto inedito ed esclusivo.

Il modello che l’utente si ritrova a poter acquistare è la versione da 128GB di memoria interna, che ricordiamo non può in nessun modo essere incrementata tramite l’ausilio di una microSD, nella colorazione Giallo. E’ bene sapere che i prezzi potrebbero variare in relazione al colore scelto, per questo motivo vi abbiamo indicato direttamente e quasi esclusivamente il suddetto, gli altri sono già tornati al valore di listino, o comunque le scorte sono terminate.

Apple iPhone 15: l’offerta che nessuno si aspettava

Nessuno avrebbe mai pensato di poter spendere così relativamente poco per l’acquisto di un Apple iPhone 15, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter investire una spesa di 799 euro per l’acquisto del modello indicato nell’articolo, risultando una cifra più che allineata con la tipologia del prodotto, considerando oltretutto che è presente sul mercato da ormai un paio di anni. L’ordine è effettuabile su Amazon a questo link.

Lo smartphone ha dimensioni complessivamente ridotte, se considerate che a tutti gli effetti non va oltre i 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 171 grammi, questo grazie anche al display da 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, ed anche una densità di pixel di 460ppi. Sotto il cofano possiamo trovare un processore Apple A16 Bionic, con 6GB di RAM, più che sufficiente per la maggior parte delle prestazioni richieste allo smartphone.