Con la crescente attenzione degli utenti alla sicurezza mobile, Google ha lanciato un’importante novità. Quest’ ultima nasce con l’ obiettivo di provare a migliorare la protezione di tutti i dispositivi Android. Insomma, per fronteggiare le minacce sempre più diffuse, GooglePlay Protect ha deciso di introdurre nel suo sistema una funzione aggiuntiva. La quale sarà progettata per garantire una sicurezza avanzata nelle installazioni di app provenienti da fonti esterne al Play Store. Ma vediamo come funziona. Essa, al momento dell’ installazione di una nuova piattaforma, richiede di confermare la propria decisione inserendo un PIN o utilizzando l’autenticazione biometrica. Soprattutto in quei casi in cui ci si trova di fronte a piattaforme sconosciute. Ovvero che il PlayProtect non ha ancora avuto modo di analizzare a fondo.

Google Play Protect: verso uno sviluppo mondiale

Questo aggiornamento rappresenta una risposta diretta a un fenomeno diffuso tra i clienti Android. Come abbiamo detto, l’installazione di applicazioni provenienti da sorgenti alternative, che potrebbero esporre i device interessati a rischi se non sono state controllate adeguatamente. La nuova funzione non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma è stata svelata dal noto leaker Mishaal Rahman. Secondo Rahman, Google avrebbe introdotto questa misura per proteggersi contro app sviluppate con versioni obsolete di SDK, quindi meno sicure.

Anche se debutto della funzione non ha ancora ricevuto un annuncio ufficiale, pare che Google l’abbia resa disponibile solo da pochi giorni. Play Protect, continua così a migliorare i suoi servizi, e si spera con risultati positivi. In più, secondo alcune anticipazioni, è possibile che Google renda pubblici ulteriori dettagli a breve. In modo da chiarire anche se la nuova misura di sicurezza sarà estesa a livello globale. L’aggiornamento potrebbe influire positivamente sull’esperienza degli utenti. Non resta che attendere ulteriori conferme dall’azienda di Mountain View su questa interessante evoluzione della sicurezza mobile. È importante quindi ricordare si sincerarsi sempre della fonte di quello che decidiamo di inserire suo nostri dispositivi. Sempre a favore della protezione bancaria e funzionale della tecnologia in nostro possesso.