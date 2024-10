A quanto pare il mondo delle auto elettriche sta vivendo un piccolo periodo d’oro per quanto riguarda il mercato americano, la vendita di queste vetture negli Stati Uniti è infatti raggiunto un nuovo record nel terzo trimestre dell’anno con ben 346.309 veicoli venduti i quali hanno rappresentato circa l’8,9% del mercato totale, il livello più alto ma è registrato con un aumento del 7,8% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, tale aumento è stato favorito da diversi fattori tra i quali spiccano leasing vantaggiose, opzioni di finanziamento molto accattivanti e la presenza di modelli economici che ovviamente hanno consentito l’accesso a queste vetture, anche a clienti con una disponibilità limitata, risultato decisamente controtendenza, viste le politiche molto polemiche verso le auto elettriche presenti in America.

Numeri davvero in crescita

Per quanto riguarda le società e i numeri registrati a dominare il mercato e ancora Tesla che ha registrato una crescita del 6,6% su base annua merito del lancio del suo pick-up elettrico e del restyling della sua Model 3, i quali hanno registrato numeri in aumento con il primo che si attestassero il veicolo elettrico più venduto negli Stati Uniti, a seguire poi abbiamo General Motors che ha compiuto un enorme balzo in avanti diventando il secondo marchio più venduto negli Stati Uniti, le consegne dei suoi veicoli elettrici sono infatti aumentate del 60% con un 46% in più rispetto al trimestre precedente, a segnare questo miglioramento è stato soprattutto il suo modello Equinox EV, il quale è risultato il modello elettrico più venduto del marchio con ben 9772 unità all’attivo.

Sembrerebbe che il merito di questo incremento sia tutto del leasing, a luglio 2024 infatti il 42,7% di tutte le auto elettriche erano vendute in leasing contro una media del settore che si attestava al 22,2%, l’incremento è decisamente evidente e è legato soprattutto agli ottimi benefici fiscali dei quali si può godere indipendentemente dal modello scelto.