A quanto pare il tempo di novità in casa Microsoft e nel dettaglio per Xbox, dopo l’annuncio del potenziamento del suo servizio di cloud gaming ora Microsoft sta passando ai fatti, non a caso dopo l’annuncio dell’arrivo di Call of Duty black Ops sei disponibile anche per gli utenti game pass e di conseguenza per cloud gaming anche altri due titoli stanno per sbarcare sul servizio di gioco in streaming offerto da Microsoft, i titoli in questione sono Modern Warfare 3 e Warzone.

Una Xbox virtuale portatile

I titoli in questione saranno disponibili su Xbox cloud gaming per gli utenti game pass a partire dal prossimo 25 ottobre, per accedervi sarà necessario il game pass Ultimate che vi offrirà la possibilità oltre che di giocare nel locale senza costi aggiuntivi, anche di usufruire di questi capitoli in qualsiasi posto vi troviate e da qualsiasi dispositivo in grado di accedere al servizio, l’unico vincolo sarà avere una connessione Internet abbastanza veloce.

Si tratta di una notizia che va all’effettiva completare un quadro che Microsoft ci aveva già preannunciato in precedenza, l’azienda sta infatti procedendo a potenziare il proprio servizio di gioco in streaming in modo da consentire a tutti gli utenti di avere a disposizione grazie ai dispositivi che supportano il servizio, una vera e propria Xbox virtuale portatile senza alcun limite, dal momento che sarà possibile giocare a qualsiasi titolo acquistato nello Store senza nessun tipo di limite.

Come se non bastasse il quadro si fa ancora più completo e accattivante dal momento che molto presto l’app Xbox sbarcherà anche sui dispositivi Android consentendo a questi ultimi di funzionare come una vera e propria Xbox virtuale, ciò permetterà un’esperienza di gioco pressoché universale e illimitata a tutti gli utenti iscritti al servizio, andando di fatto a migliorare l’esperienze immobilità grazie alla possibilità di utilizzare i propri titoli senza nessun tipo di vincolo, non a caso Microsoft si sta impegnando a inserire tutti i videogiochi presenti nello Store anche nel proprio servizio di cloud gaming.