Truffa con un messaggio invitante: il tentativo di phishing svuota il conto

Parlare di truffa molto spesso è riduttivo, in quanto di tipologie ce ne sono davvero tante. A tal proposito bisogna oggi discutere di quelle che riguardano il web è molto spesso le chat e le varie e-mail.

Riuscire ad identificare un tentativo di phishing Può essere semplice ma anche complicato, a maggior ragione quando si è esperti. Molte persone che negli anni hanno accumulato esperienza infatti non hanno colto gli ultimi tempi in cui questi tentativi di truffa si sono evoluti. La maggior parte degli utenti che era costantemente in grado di scoprire questi trabocchetti, non ha capito ancora che sono diventati molto più all’avanguardia: non ci sono più troppi errori di battitura, gli indirizzi e-mail sembrano essere a primo impatto più credibili e soprattutto molto spesso ci sono anche i brand ben stampati all’interno dei messaggi. Alla luce di tutto ciò bisogna quindi stare molto più attenti di prima, controllando soprattutto gli indirizzi e-mail che presentano ancora qualche mancanza come ad esempio un dominio totalmente sconclusionato rispetto a quello che dovrebbe essere il dominio reale di un’azienda dopo la “@”.

Truffa in corso con un messaggio, ecco il testo che sta girando nelle chat e sta fregando gli utenti

Come si può leggere in basso, il messaggio sembra essere molto chiaro e sembra fare leva soprattutto su coloro che per un qualsiasi motivo si stanno effettivamente cimentando una raccolta premi con qualche supermercato o altri store. State quindi molto attenti e non fidatevi dei link presenti nel testo perché vogliono solo raccogliere i vostri dati e i vostri soldi. Questo è un messaggio d’esempio, proprio per far capire agli utenti di che cosa si tratta e soprattutto a cosa stare attenti:

“TU SEI IL NOSTRO VINCITORE!

Ricompensa: Set Tupperware da 36 pezzi

Potrebbe essere applicata una tariffa di consegna

Numero cliente:

#4864370221

Fare Clic Qui Per Richiedere“.