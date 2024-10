L’operatore telefonico italiano Vodafone continua a sfidare senza sosta i suoi rivali con tante proposte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo diverse offerte mobile di tipo operator attack estremamente interessanti. Una delle ultime proposte è l’offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver 5G Space. Quest’ultima è stata pensata per contrastare principalmente i rivali TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Vodafone Silver 5G Space, nuova offerta bomba per contrastare la concorrenza

In questi ultimi giorni è arrivata un’altra super offerta di rete mobile di Vodafone per contrastare la concorrenza. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver 5G Space. Quest’ultima, come già accennato, è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali TIM, WindTre, Kena o Very Mobile.

Nello specifico, nel suo bundle l’offerta in questione arriva ad includere fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Gli utenti avranno a disposizione tanti giga se sceglieranno come metodo di pagamento Smart Pay, ovvero pagamento tramite carta di credito, carta prepagata o conto corrente. Nel bundle sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Per avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo di 11,99 euro al mese. Gli utenti potranno scegliere anche come metodo di pagamento il credito residuo. In questo caso, però, gli utenti non avranno più a disposizione 150 GB per navigare, ma “solo” 100 GB. Questi ultimi saranno sempre validi per navigare con connettività 5G. Se gli utenti sceglieranno il metodo di pagamento automatico Smart Pay, l’operatore darà la possibilità di avere il prezzo dell’offerta bloccato per 24 mesi.

Insomma, l’operatore Vodafone si sta dando da fare per dare filo da torcere ai suoi rivali. Solo qualche giorno fa, ricordiamo, l’operatore ha reso disponibile anche l’altra offerta di rete mobile Vodafone Silver 5G Fire.