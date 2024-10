Vodafone Italia ha recentemente riattivato il costo di attivazione una tantum per le offerte di rete fissa della gamma Internet Unlimited Infinito Insieme, destinate ai clienti già abbonati alla rete mobile. Contemporaneamente, è stata lanciata una promozione che consente l’attivazione gratuita per coloro che hanno accesso alla Fibra FTTH su rete Open Fiber.

Open Fiber e Fibra FTTH per Vodafone

Le offerte menzionate si inseriscono nel contesto delle proposte convergenti di Vodafone, le quali consentono di combinare i servizi di rete fissa e mobile, creando un piano famiglia a un prezzo inferiore rispetto a quello riservato ai nuovi clienti. A partire da novembre 2022, queste offerte sono disponibili esclusivamente per chi accetta di integrare una SIM mobile nella fattura, ottenendo così ulteriori vantaggi, come Giga illimitati.

Per le sottoscrizioni effettuate dal 10 ottobre 2024, Vodafone ha nuovamente introdotto il costo di attivazione di 39,90 euro per le offerte convergenti, eliminando la promozione che garantiva l’attivazione gratuita durante il mese di settembre. Questo costo sarà addebitato sulla prima fattura, uniformandosi così alle altre offerte di rete fissa presenti sul mercato.

Parallelamente, una promozione specifica per un gruppo selezionato di clienti con copertura Open Fiber offre l’opportunità di attivare la Fibra FTTH a 20,90 euro al mese senza il costo di attivazione. In assenza di questa copertura, lo stesso prezzo è comunque disponibile, ma con l’aggiunta del costo una tantum di attivazione.

È importante notare che queste novità sono valide esclusivamente per i clienti della nuova piattaforma NEXT, senza alcuna variazione per coloro che utilizzano i sistemi precedenti. Le offerte personalizzate vengono generalmente comunicate tramite SMS, attraverso l’app My Vodafone o nell’area dedicata “Offerte per te” sul sito dell’operatore. I clienti selezionati possono anche recarsi direttamente nei negozi Vodafone per verificare la disponibilità di tali promozioni e attivarle con l’assistenza di un consulente specializzato. Questo approccio mira a garantire che i clienti possano usufruire delle migliori offerte disponibili in base alla loro situazione specifica.