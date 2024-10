Si amplia ancora di più il catalogo di offerte proposto dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta pensata esclusivamente per i dispositivi della domotica. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova offerta denominata domoKena. Come da tradizione dell’operatore, anche questa nuova offerta è estremamente conveniente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

domoKena, arriva la nuova offerta di Kena Mobile pensata per la domotica

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile una nuova offerta pensata per tutti i dispositivi di domotica. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata domoKena. Quest’ultima, in particolare, è estremamente conveniente , dato che ha un costo molto basso di appena 1,99 euro al mese.

Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese con i dispositivi di domotica fino a 500 mega di traffico dati con connettività 4G, 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Solitamente, sarebbe previsto un costo di attivazione pari a 8 euro. Tuttavia, l’operatore virtuale ha deciso di scontarlo a soli 3 euro. Per il momento, l’offerta in questione rimarrà disponibile e sarà attivabile solo dai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero.

Insomma, si tratta come sempre di un’ottima proposta da parte di Kena Mobile che darà filo da torcere alla concorrenza. Ricordiamo che l’operatore virtuale sta inoltre proponendo sul proprio sito svariate offerte di rete mobile con tantissimi giga per navigare. Tra queste c’è ad esempio l’offerta mobile Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima, scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, includerà ogni mese fino ad addirittura 230 GB di traffico dati ogni mese. Nel bundle di questa offerta sono inoltre inclusi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.