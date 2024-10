TIM: le offerte Power battono Vodafone e Iliad, ci sono 300 GB in 5G

Dopo aver visto di cosa sono capaci tutti gli altri gestori che girano nel mondo della telefonia mobile, TIM ha deciso di fare la voce grossa e di ricordare a tutti il suo nome. Dopo qualche anno passato in sordina, riuscendo comunque a tirare fuori un ottimo fatturato, l’azienda italiana è intervenuta ancora una volta sul mercato dei gestori mobili proponendo le sue offerte migliori. Rispetto al passato qualcosa è cambiato in quest’ambito e si vede nettamente.

Riesce infatti ad includere nelle sue offerte tutto quello che il pubblico desidera senza dover sfociare in sotterfugi o tranelli per il futuro come in passato hanno fatto altre aziende. Una delle peculiarità di questo provider è infatti quella di garantire i prezzi migliori e ci sono diversi utenti che possono testimoniare tutto ciò. Ovviamente ci sono periodi e periodi e questo qui è uno dei più interessanti di sempre per sottoscrivere delle offerte di TIM in quanto quelle disponibili sono probabilmente le migliori.

TIM: le nuove Power hanno l’arma segreta, è la Special con 300 giga in 5G

Mai erano stati visti tanti contenuti all’interno di una soluzione di questa azienda, così come mai prima d’ora era stato visto un rapporto tra qualità e prezzo così interessante. Gli utenti che possono sottoscrivere soluzioni di questo genere quando si tratta del gestore di TIM sono tantissimi ma non si tratta di una campagna promozionale per tutti. Al momento dunque l’offerta non è disponibile per chiunque e probabilmente non lo sarà neanche in futuro.

Chi vuole avere il minimo ma con tanta soddisfazione, può scegliere l’offerta Power Iron da 6,99 € al mese. Come le altre due disponibili attualmente, garantisce minuti senza limiti e 200 messaggi ma in questo caso con 150 giga in 4G. La Supreme Easy offre 200 giga in 4G per 7,99 € al mese mentre la Special permette di avere 300 giga in 5G per 9,99 € al mese.