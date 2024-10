Microsoft ha rilasciato una nuova dichiarazione. In quest’ultima è stata confermata la fine del supporto software per i suoi dispositivi Surface Laptop Go di prima generazione. Tale decisione rappresenta la fine del ciclo di vita del computer introdotto sul mercato nell’ottobre del 2020. Il Surface Laptop Go rappresentava un’opzione economica per tutti gli utenti che non potevano accedere ai dispositivi con budget più elevati. Il suo costo, infatti, era di 649euro in Italia. Peccato che le specifiche del computer Microsoft risultavano poco accattivanti. È stato definito come uno dei dispositivi meno apprezzato dell’azienda. Un presupposto che, ovviamente, non faceva trapelare grandi speranze.

Microsoft: addio al dispositivo economico del 2020

Le caratteristiche presentano un processore Intel Core i5 di 10a generazione. La RAM è da 4 GB e la memoria eMMC da 64GB. Considerando quanto detto, non sorprende che l’azienda abbia deciso di interrompere il supporto software del Surface Laptop Go. Quest’ultimo dispositivo ha registrato una durata inferiore per il suo supporto rispetto ad altri computer della stessa gamma. Infatti, si parla di solo quattro anni di aggiornamenti firmware e driver. Mentre, il Surface Laptop 3 ha ottenuto cinque anni di update.

Ciò soprattutto se si considera che Microsoft ha aggiornato con ben due nuove generazioni di dispositivi. A tal proposito, il Surface Laptop Go 3, rilasciato sul mercato lo scorso anno, è intervenuto risolvendo alcune criticità presenti sul primo modello. Il nuovo dispositivo di Microsoft, dunque, rappresenta un ottimo compromesso di fascia media.

È stato annunciato che il precedente dispositivo Surface Laptop Go continuerà a ricevere aggiornamenti Windows. Ciò anche se Microsoft ha deciso di interrompere il suo supporto. Ciò significa che il computer potrà ancora essere utilizzato. A differenza di suddetto dispositivo, l’intermedio Surface Laptop Go 2, come dichiarato dalla stessa Microsoft, riceverà aggiornamenti almeno fino al 2028. In questo caso, dunque, ci saranno sei anni totali di update.