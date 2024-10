TIM lancia le sue Power: la più amata è quella da 300 giga in 5G

Continua a farsi strada tra i vari gestori casa TIM, azienda che negli anni ha dimostrato di poter fare veramente qualsiasi cosa, addirittura fornire una rete ai provider concorrenti. Sebbene la rete di offerte che sta per arrivare sia già stata lanciata durante la fine del 2023, il provider italiano ha ritenuto opportuno ripeterla anche adesso proprio per via del suo grande successo ottenuto in passato. All’interno delle offerte in questione c’è davvero tutto quello che serve, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga e a prezzi molto bassi.

TIM propone ancora le sue promo migliori: le Power hanno tutto fino a 300 giga in 5G

Questa volta l’obiettivo di TIM è quello di far vedere alla concorrenza come si vince e tutto con 3 delle sue migliori offerte della gamma Power. All’interno di queste ultime c’è davvero di tutto, partendo proprio dalla prima soluzione che si chiama Power Iron. Gli utenti che la scelgono pagheranno 6,99 € al mese ottenendo telefonate illimitate, 200 messaggi da inviare verso tutti e 150 giga in 4G.

Lo stesso discorso per quanto riguarda minuti e messaggi vale anche per la seconda offerta, la Power Supreme Easy. Internamente ecco infatti le stesse telefonate ed SMS ma questa volta con 200 giga in 4G. Il prezzo sale a 7,99 € al mese.

Per concludere, non poteva mancare l’offerta migliore di tutte, la famosa Power Special. Con minuti senza limiti, 200 messaggi e 300 giga in 5G, il prezzo è di 9,99 € al mese. Quando entra in gioco TIM dunque è davvero difficile che perda e questa volta la vittoria è assicurata. A mettere le cose in chiaro ci pensano proprio queste tre offerte che peraltro per il primo mese vengono fornite gratis a coloro che le scelgono. Proprio su questo aspetto c’è un chiarimento da fare: non tutti possono beneficiarne. Il gestore ha riservato le sue tre Power solo ed esclusivamente a coloro che arrivano da gestori virtuali o da Iliad.