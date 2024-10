CoopVoce: solo 9,90 euro per la EXTRA 300, c'è una sorpresa

I tempi sono cambiati rispetto al passato quando i gestori ad offrire soluzioni vantaggiose erano solo in due o al massimo tre. Al momento esistono svariate possibilità, tutte basate su prezzi molto bassi e soprattutto su tantissimi contenuti che peraltro durano per sempre nel tempo. Diverse aziende, soprattutto tra quelle in riferimento al mondo dei gestori virtuali, hanno dato modo al pubblico di cambiare visione, mettendo al centro tante altre esigenze. Al momento tra i provider più attivi nella ricerca di nuovi utenti, soprattutto grazie alle offerte di cui dispone, c’è sicuramente CoopVoce che tra gli operatori virtuali è uno di quelli più interessanti.

Ovviamente non è la prima volta che si parla di questa grande realtà, la quale nel corso del tempo ha affinato le sue tecniche fino a mettere i bastoni tra le ruote a colossi di gran livello. Basta andare ora sul sito ufficiale per scoprire qual è la migliore soluzione disponibile.

CoopVoce ha la soluzione giusta per dominare: ecco la EXTRA 300 con tutto incluso

Di offerte ottime ce ne sono tantissime attualmente nel panorama della telefonia mobile ma quando si tratta dei virtuali, le antenne si alzano ancor di più. L’attenzione degli utenti quindi va soprattutto sui nomi più famosi, tra i quali il diritto ora c’è anche quello di CoopVoce. Il forte provider virtuale ha messo in gioco diverse offerte in questi mesi ma mai nessuna era stata così interessante come l’attuale EXTRA 300. Con un prezzo davvero incredibile che consiste in soli 9,90 € al mese per sempre, c’è davvero di tutto in questa soluzione.

Chi vuole sottoscriverla infatti, sborsando questa cifra, può assicurarsi mensilmente telefonate senza limiti verso ogni gestore, 1000 messaggi verso tutti e 300 giga in 4G per la navigazione sul web mensile. Non bisogna poi dimenticare che dopo l’accordo con Vodafone, arriverà anche il 5G e che soprattutto chi sottoscrive questa offerta entro il 27 ottobre può avere un mese gratis.