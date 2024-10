La Skoda Kilaq, il nuovo SUV, è pronto a debuttare tra pochissimo. Il modello è pensato per il mercato indiano. Il Kilaq misura infatti meno di 4 metri e si distingue proprio per un design ispirato alla cultura indiana. La livrea camuffata mostrata in anteprima, decorata con adesivi creati da Harun Robert in collaborazione con i fan di Skoda, celebra i 24 anni del marchio in India. Questa scelta stilistica, che richiama il Monte Kailash e il significato della parola sanscrita “cristallo”, sottolinea il legame profondo del modello con il paese asiatico.

Basato sul nuovo linguaggio di design Modern Solid, il Kilaq promette robustezza e sicurezza, con una forte attenzione alla funzionalità. Anche con il camouflage, emergono alcuni dettagli come la notevole altezza da terra. Si notano anche il disegno delle luci di marcia e un motivo esagonale nella parte posteriore. Lungo 3.995 mm, con un passo di 2.566 mm e un’altezza da terra di 189 mm, il Kilaq è pronto per tutti i terreni. Sarà sufficientemente versatile per le diverse condizioni di guida del Paese?

Motore e dotazioni del SUV Skoda pensate per l’India

Il Skoda Kilaq monterà un motore a benzina 1.0 TSI da 114 CV e 178 Nm di coppia. L’auto darà la possibilità di scegliere tra un cambio manuale o automatico a sei marce. Skoda punta a offrire un’esperienza di guida equilibrata, pensata sia per le caotiche città indiane che per le veloci autostrade. La dotazione di sicurezza include di serie sei airbag e il sistema di frenata multicollisione. Ciò rende il Kilaq un veicolo sicuro per la famiglia.

Il SUV è stato testato per oltre 800.000 chilometri su tutti i tipi di terreno. Skoda ha portato il suo modello sulle strade collinari accidentate e lo ha sottoposto a temperature estreme. Questi test approfonditi dovrebbero garantirne l’affidabilità anche nelle condizioni più difficili. Il Kilaq sarà prodotto proprio in India, nello stabilimento di Pune alimentato da energia solare. Skoda evidenzia così la sua particolare attenzione alla sostenibilità. La casa ha infatti scelto anche di utilizzare materiali ecologici. Nel modello troviamo persino il bambù usato per la tappezzeria. Il Kilaq sarà poi il terzo modello che avrà come base la piattaforma MQB-A0-IN, affiancando i già noti Kodiaq e Kushaq.