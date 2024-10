Skoda Enyaq RS Race: l'elettrica da corsa che punta al futuro

La Skoda Enyaq RS Race è la nuova creazione di Skoda Motorsport, pensata per spingere le prestazioni delle auto elettriche su livelli mai visti prima. Basata sulla Enyaq Coupé RS, questa concept è stata progettata per offrire il massimo nelle competizioni. Ma come si distingue dalle altre vetture elettriche da corsa? Prima di tutto, è stata alleggerita di ben 316 chilogrammi rispetto al modello di serie, grazie all’uso di materiali innovativi come pannelli in biocomposito e policarbonato. Il peso modificato ora la rende ancor più agile sulla strada e facile da manovrare.

La nuova Skoda, poi, è più larga e più bassa. Tali dettagli ne implementano l’aerodinamica e le prestazioni complessive. Il design aggressivo con prese d’aria, splitter e un grosso alettone posteriore sottolinea quanto l’azienda abbia puntato sulla sportività. Il vero punto forte sta nell’assetto regolabile da corsa. Questo consente infatti di adattare la vettura alle condizioni del terreno. Con queste caratteristiche, la Skoda Enyaq RS Race può davvero competere con le migliori auto da corsa?

Innovazione elettrica e sostenibile con la nuova Skoda

La Skoda Enyaq RS Race è spinta da una propulsione totalmente elettrica. I due motori, alimentati da un pacco batterie da 82 kWh, generano una potenza complessiva di 250 kW, pari a 335 CV. La velocità massima rimane fissata a 180 km/h. L’accelerazione invece passa da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi. Sorprendente per un’auto completamente elettrica, no?

Oltre alle prestazioni, questo concept ha una forte vocazione sostenibile. Le parti in biocomposito utilizzate per alleggerire la vettura non sono solo una scelta tecnica. Il loro uso fa parte di una sperimentazione che Skoda spera di introdurre in futuro. L’azienda punta al cambiamento sia nel motorsport che nella produzione di serie. Il prototipo è dunque pensato come un laboratorio per soluzioni che potrebbero essere implementate sulle auto da competizione e, magari, anche su modelli di produzione. La Skoda Enyaq RS Race potrebbe non vedere la luce nelle competizioni così com’è, ma il suo impatto sarà significativo. Si tratta di un primo passo verso un futuro in cui le auto da corsa elettriche saranno la norma? Solo il tempo lo dirà, ma Skoda sembra aver aperto una nuova strada nel mondo delle competizioni automobilistiche.