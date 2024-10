Il mese di settembre 2024 ha segnato un nuovo record per il mercato delle auto elettriche. Ci son state ben con 1,7 milioni di unità vendute in tutto il mondo, includendo nella cifra sia auto elettriche a batteria (BEV) che ibride plug-in (PHEV). Tale risultato raffigura una crescita del 31% ed ha superato di 150.000 veicoli il precedente picco raggiunto a dicembre dello scorso anno.

A trainare questo boom è stata soprattutto la Cina. Ha venduto ben 1,1 milioni di veicoli solo a settembre. Si tratta di un risultato che ha battuto il record stabilito appena un mese prima ad agosto. In quel momento le vendite cinesi avevano superato per la prima volta il milione di unità. Ma cosa rende così forte il mercato cinese? La combinazione di un’infrastruttura capillare, prezzi e il costante investimento dei produttori locali. E mentre i dazi imposti dall’UE sono ancora una sfida per i costruttori cinesi, molti sembrano già pronti a produrre direttamente in Europa.

Le differenze tra i mercati regionali sulle vendite delle auto elettriche

L’Europa sta dunque perdendo terreno? Ebbene sì, i numeri lo confermano. Nei primi nove mesi dell’anno, le vendite nei mercati di UE, EFTA e Regno Unito hanno segnato un calo del 4%. In queste zone le immatricolazioni si sono stoppate a 2,2 milioni di auto elettriche vendute. A settembre, sono stati venduti poco più di 300.000 veicoli, con una crescita dei BEV del 12%, ma una riduzione dei PHEV del 12%. In alcune nazioni, come il Regno Unito, l’Italia e la Germania, si registrano segnali positivi, ma la performance complessiva resta debole. Le differenze tra le regioni diventano sempre più evidenti. Stati Uniti e Canada hanno visto una crescita più lenta ma costante. Con un incremento del 10% dall’inizio del 2024 e una crescita del 4,9% a settembre, il mercato nordamericano si dimostra solido, ma lontano dai numeri cinesi.

L’analista di Rho Motion, Charles Lester, ha descritto questo mese da record come un momento di rinnovata fiducia nel processo di elettrificazione. Ha però sottolineato come le disparità regionali siano preoccupanti, con la Cina che da sola domina il mercato globale, mentre Europa e Nord America mostrano una crescita delle auto elettriche molto più modesta. Riuscirà l’Europa a recuperare? E quali saranno le prossime mosse del mercato nordamericano? L’evoluzione del mercato nei prossimi mesi risponderà a queste domande cruciali.