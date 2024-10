Uno dei colossi dell’automobilismo cinese e sicuramente XPENG, La nota azienda cinese è infatti un baluardo per quanto riguarda il mondo delle auto elettriche e ha deciso di sfruttare il salone di Parigi per presentare le sue ultime tecnologie basate sull’intelligenza artificiale con cui vuole letteralmente rivoluzionare esperienza di guida, l’azienda ha dunque utilizzato la sua nuova XPENG P7+ come auto dimostrativa che il marchio tempo fa ha definito come vettura definita dall’intelligenza artificiale, non a caso il colosso cinese mira a sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate per aiutare i conducenti a godere di un’esperienza di guida più sicura, più smart, più piacevole e sostenibile, e dunque che sta lavorando ad una profonda integrazione di quest’ultima all’interno dei suoi veicoli più recenti.

Le tecnologie di XPENG

Tra le tecnologie basate su intelligenze artificiale che il colosso cinese è inserito nella propria vettura, spiccano un software che è in grado di comprendere le abitudini automobilistiche del proprietario migliorando di conseguenza l’esperienza di guida, adattando la gestione del telaio, del gruppo propulsore, l’abitacolo e l’ADAS.

Nel dettaglio, l’azienda cinese ha dichiarato che coadiuvare il lavoro degli ADAS Abbiamo un complesso sistema definito come AI Hawkeye, il quale però non sfrutta sensori LiDAR bensì telecamere ad alta risoluzione affiancati a radar a onde millimetriche e ultrasuoni, i quali consentono alla vettura di capire in modo profondo e concreto l’ambiente intorno a se stessa, permettendole di adattare la guida nel modo più ottimale possibile anche in situazioni di bassa luminosità, il tutto riesce a riconoscere anche i vari cartelli stradali e i semafori.

Si tratta dunque di una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mondo delle auto elettriche dal momento che consentono alla vettura di avere un controllo automatico di tutto l’assetto ben strutturato e ottimizzato in ogni situazione, il tutto poi rappresenta anche un colpo diretto a Tesla, che domina in incontrastata nel settore da anni.