Samsung continua a lavorare sulla sua One UI introducendo nuove opzioni e funzionalità. A tal proposito, l’azienda sudcoreana sta lavorando per portare la sua interfaccia anche sui televisori. Ad oggi sono diverse le segnalazioni relative a tale novità. Secondo quanto emerso l’arrivo di One UI sulle TV Samsung potrebbe interessare, in particolare, tutti i modelli del 2023.

Samsung: arriva One UI in TV

Il passaggio era stato annunciato durante la conferenza SDC24. Il sistema operativo dovrebbe rimanere lo stesso di quello utilizzato per smartphone e tablet. Si tratta di Tizen, basato su Linux. È un open-source sviluppato primariamente da Samsung. Nello specifico, l’aggiornamento One UI si riferisce a Tizen 8.0. Ciò porta ad ottenere sulle televisioni elementi grafici e funzionalità simili a quelle che sono presenti anche su mobile.

Un esempio concreto sono le icone di diverse applicazioni. Anche alcuni effetti e le animazioni risultano quasi identiche. Ci sono però anche delle differenze. Ad esempio, le sezioni dedicate alle impostazioni e alle connessioni Bluetooth sono state aggiornate. Ora presentano uno stile molto più moderno e compatto. Samsung ha lavorato anche all’introduzione di nuove opzioni legate al mondo dell’intelligenza artificiale. Un esempio concreto è AI Cast che permetterà agli utenti di trasmettere su smartphone e tablet Galaxy anche i contenuti generati dall’AI. Ciò sarà possibile purchè si tratti di dispositivi compatibili con lo schermo del televisore.

E non è tutto. Sulle televisioni Samsung, con l’arrivo di One UI sono state scovate anche alcune feature simili a quelle presenti su Google TV. Tra quest’ultime, ad esempio, c’è la schermata “per te” dedicata ai contenuti preferiti.

Come annunciato, l’arrivo di One UI è atteso sui televisori del 2023, ma per il momento non è ancora chiaro quali saranno effettivamente le TV che sono comprese nell’aggiornamento. Non resta che attendere nuove dichiarazioni da parte di Samsung per scoprire i modelli coinvolti.