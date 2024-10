In occasione della Samsung Developer Conference, il gigante tecnologico coreano ha parlato ufficialmente della One UI 7. Dopo varie indiscrezioni, finalmente arrivano informazioni certe sul sistema operativo proprietario di nuova generazione.

L’attesissima One UI 7 sarà rilasciata in versione stabile nel corso del 2025. Considerando le tempistiche, i primi dispositivi equipaggiati con questa interfaccia saranno i Galaxy S25 e a seguire tutti gli altri device.

Samsung sembra intenzionata a prendersi tutto il tempo necessario al fine di completare lo sviluppo dell’interfaccia utente. Considerando questi mesi ulteriori di lavoro prima della release ufficiale, ci aspettiamo che l’azienda coreana rilasci un software ottimizzato in ogni aspetto.

La One UI 7 sarà la nuova interfaccia utente di Samsung e il debutto ufficiale avverrà con i Galaxy S25 nel 2025

Gli utenti più curiosi e gli sviluppatori potranno scoprire in anteprima le novità introdotte con la One UI 7 a partire dalla fine del 2024. Infatti, nel corso delle prossime settimane, l’azienda rilascerà la versione beta al fine di avviare il processo di adattamento delle app da parte di tutti gli sviluppatori.

Secondo un recente report, gli smartphone che riceveranno la nuova versione dell’interfaccia utente saranno i Galaxy S24 e i Galaxy S23. A questi si aggiungeranno anche i Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Purtroppo, al momento non è disponibile una roadmap ufficiale quindi non possiamo conoscere con certezza quali saranno le tempistiche per i vari aggiornamenti.

Per quanto riguarda l’esperienza utente prevista con la One UI 7, gli esperti si aspettano una migliore gestione dell’esperienza utente attraverso funzionalità pensate per aiutare la produttività e lo svago. Sarà centrale il supporto offerto dall’Intelligenza Artificiale per la gestione delle attività quotidiane oltre che per la gestione in background del sistema.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Non vediamo l’ora di provare tutte le novità che Samsung ha pensato per i propri utenti.