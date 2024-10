Alcuni clienti di WindTre, dopo aver goduto di un periodo gratuito di accesso alla rete 5G, hanno ricevuto una nuova offerta. Stiamo parlando della “Promo 5G per Te”. Questa promozione consente di riattivare l’accesso al 5G con uno sconto del 50%. E infatti previsto un costo mensile di soli 0,99 centesimi. L’offerta è stata presentata ai clienti selezionati tramite un SMS, invitandoli ad attivarla direttamente dall’app dell’operatore. La promozione è quindi valida per chi aveva già usufruito di un periodo gratuito del 5G, conclusosi a settembre 2024.

WindTre: abilitazione al 5G e copertura nazionale

Come detto quindi, a maggio 2024, WindTre aveva già abilitato gratuitamente alcune persone alla suddetta rete. Ciò come parte di una strategia mirata di fidelizzazione. Questo periodo promozionale però è terminato per molti il 30 settembre. Dunque ora, con la “Promo 5G per Te”, gli utenti potranno tornare a navigare con la tecnologia 5G a una velocità massima stimata di 2Gbps in download e 200Mbps in upload. In aggiunta, tale soluzione prevede anche un aumento di 5GB di traffico dati mensili per la propria offerta mobile.

L’offerta è compatibile con tutte le altre proposte mobile principali. Di conseguenza è possibile l’abilitazione del servizio senza dover cambiare piano. Le persone potranno navigare alla massima velocità disponibile, con l’accesso prioritario anche in caso di congestione della rete. La copertura del 5G di WindTre, attualmente raggiunge il 97% della popolazione tramite tecnologia FDD DSS. Mentre il 75% della può accedere al 5G TDD.

Insomma l’ operatore, tramite il suo standard NSA (Non Standalone), combina la velocità del 4G con quella del 5G. In questo modo, offre un’esperienza di navigazione fluida, anche grazie al continuo aggiornamento della rete mobile. Con la graduale dismissione del 3G, l’ azienda sta concentrando i suoi sforzi sull’espansione della connessione ultraveloce, prevedendo di completare la transizione entro il 2025. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale.