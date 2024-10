L’intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento potentissimo che utilizzato nel modo giusto può facilitare la vita dell’uomo sotto vari aspetti, a quanto pare però tale strumento se utilizzato da persone poco raccomandabili può facilitare anche azioni negative come le truffe online, a suffragare questo concetto, ci pensa un utente che ha segnalato di aver subito una truffa talmente sofisticata da sembrare realistica, quest’ultima è stata messa in atto sfruttando anche l’intelligenza artificiale generativa che ha giocato un ruolo decisamente cruciale nella vicenda, vediamo insieme che cosa è successo.

IA usata per truffare

A raccontarci la vicenda è Sam Mitrovic, un consulente di soluzioni Microsoft che ha lanciato l’allarme dopo essere quasi caduto in una telefonata truffaldine, l’attacco ha avuto inizio con una notifica che richiedeva l’approvazione di un tentativo di recupero password dell’account Gmail, tutto ciò è stato seguito da una telefonata persa che affermava di provenire da Google che è stata seguita da un’ennesima telefonata arrivata circa una settimana dopo, a quest’ultima però l’utente ha risposto ascoltando una voce che si spacciava per un agente dell’assistenza Google, l’hacker in questione ha utilizzato delle informazioni precise e una voce generata dall’intelligenza artificiale per ottenere la fiducia della sua vittima, l’attacco era talmente ben fatto che il numero di telefono è risultato addirittura legittimo ad una ricerca online.

Si tratta di una tipologia di attacco decisamente nuova nel mondo delle truffe online, anche i vari colossi della tecnologia si stanno adattando e non hanno ancora i mezzi necessari per riuscire a bloccare sul nascere questo tentativo di attacco, la cosa migliore che potete fare è prestare molta attenzione e soprattutto tenere a mente che le notifiche che vi arrivano sullo smartphone sono coerenti con la vostra situazione generale, di conseguenza se non doveste essere nelle condizioni di ricevere un certo tipo di comunicazione, probabilmente in caso dovesse arrivare si tratta di una truffa, siate sicuri e scettici quando venite contattati all’improvviso per questa tipologia di dinamiche.