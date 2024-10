Il 18 ottobre gli appassionati di automotive non possono perdere assolutamente l’esclusivo evento indetto da Porsche. Il brand tedesco ha annunciato che terrà una presentazione dedicata al debutto del primo modello GT della nuova generazione di 911.

L’annuncio si terrà alle ore 18.30 e sarà trasmesso su tutte le piattaforme ufficiali del brand. La conduzione sarà affidata a Andreas Preuninger, Direttore della line prodotti GT, insieme ai brand ambassadors Walter Röhrl e Jörg Bergmeister.

La prima immagine condivisa permette di intravedere le forme di questa vettura che, molto probabilmente, rappresenterà la nuova generazione della Porsche 911 GT3. Questa supercar, stando a quanto affermato dal brand, sarà più emozionante rispetto agli scorsi modelli.

Porsche presenterà il prossimo 18 ottobre due nuove varianti GT per l’attuale generazione di 911, ci aspettiamo prestazioni elevate e tanta tecnologia

In particolare, Porsche permetterà ai fortunati possessori una maggiore personalizzazione per rendere la propria vettura unica e su misura. Inoltre, saranno presenti feature innovative, confermando il salto tecnologico tra questo e il precedente modello.

Le versioni disponibili al lancio saranno due ma i portavoce dell’azienda non hanno fornito ulteriori dettagli a riguardo. Possiamo immaginare che i due modelli potrebbero essere la GT3 e la GT3 RS, offrendo una variante sportiva e una più estrema, direttamente derivante dal mondo del motorsport.

Tuttavia, alcuni addetti ai lavori ritengono che Porsche possa optare per il lancio della GT3 Touring invece della supersportiva RS. In questo caso, la vettura sarebbe più orientata alle Gran Turismo, coniugando prestazioni elevate ma anche comodità e piacere di guida.

L’unica certezza, al momento, è che Porsche non utilizzerà motorizzazioni elettriche per queste versione ma si affiderà ad un motore a combustione interna. Sembra plausibile aspettarsi una evoluzione del classico propulsore a sei cilindri contrapposti da 4.0 litri che dovrebbe superare agilmente i 500 cavalli di potenza. Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire tutti i segreti di queste vetture.