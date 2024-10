I brand cinesi sono particolarmente attivi durante quest’ultimo periodo e su questo non c’è dubbio. Diverse case produttrici stanno infatti preparando l’arrivo dei loro nuovi dispositivi mobili top di gamma, quelli che probabilmente metteranno in crisi Apple e i suoi nuovi iPhone 16. OnePlus è una delle aziende più attive in questo momento e non solo sul fronte smartphone: secondo quanto riportato ufficialmente infatti il prossimo 24 ottobre sarà la volta anche della nuova release del sistema operativo OxygenOS che arriva alla versione 15.

Il marchio tecnologico ha affermato che alle 16:30 di giovedì prossimo annuncerà dunque questa nuova esperienza software che permetterà agli utenti di incarnare in pieno lo spirito secondo il motto “Never Settle“.

OnePlus lancia giovedì prossimo il suo nuovo sistema operativo: arriva OxygenOS 15

L’obiettivo è quello di creare un’esperienza che sia fluida e rapida allo stesso tempo, ma questo è già stato realizzato anche in passato.Questa volta però tali caratteristiche vengono accentuate, con OnePlus che ha adottato delle nuove tecnologie software AI di ultima generazione per riprogettare totalmente le animazioni della piattaforma Android garantendo dunque una fluidità mai vista prima. Anche basandosi sui feedback della community, il brand tecnologico cinese è stato in grado di tirare fuori una nuova soluzione.

OxygenOS 15 introduce anche le ultime novità in fatto di AI, pensate per semplificare la vita degli utenti. Queste funzionalità avanzate sono progettate per ottimizzare l’uso in diversi contesti quotidiani, puntando a migliorare la produttività e stimolare la creatività, offrendo soluzioni che rendono più efficiente e piacevole ogni interazione. OxygenOS 15 rappresenta la perfetta fusione tra velocità, prestazioni e intelligenza.

Ma resta dunque che attendere il lancio ufficiale previsto per il prossimo giovedì 24 ottobre, proprio come annunciato. Gli utenti ora non aspettano altro che qualche nuova notizia in merito al prossimo top di gamma di cui si vocifera già qualcosa da tempo, ovvero OnePlus 13.